Nişan yüzüğü, eski sevgili içinmiş: Gelin adayı TikTok’ta içini döktü

Nişanlınızın size evlenme teklifi ederken verdiği yüzüğün eski sevgilisi için satın alındığını öğrenirseniz ne yapardınız? Yüzüğü değiştirmesini mi istersiniz, onu terk mi edersiniz?

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Bunu öğrenen bir gelin adayı içini TikTok’ta döktü. Adını vermeyen genç kadın, evleneceği için çok mutluyken nişanlısının adıyla google’da yaptığı arama sonucunda, ona verilen ve hayallerini süsleyen yüzüğün aylar önce, başka bir kadın için satın alındığını öğrendiğini anlattı.

Nişanlısı, o yüzük için satın aldığı kuyumcunun internet sitesinde yorum yapmıştı. Hem de onunla tanışmadan dört ay önce! Araştırmayı ‘derinleştirince’ yüzüğün, nişanlısının eski sevgilisi için alındığını anladı.

Hem şaşırmış hem üzülmüştü ve TikTok’ta gözyaşlarıyla bir video paylaştı ve “Siz ne yapardınız” diye sordu. Video büyük ilgi gördü, yorum yağmaya başladı. Takipçilerine, ‘gelişmeleri aktarma’ sözü veren genç kadın kısa sürede videoyu sildi. ‘O adamı’ terk etmesini tavsiye eden de vardı, onunla yola devam edebileceğini savunan da. Çoğunluk genç kadın için üzüldü ama terk etmek yerine yüzüğü satıp bir başkasıyla değiştirmesini talep etmesini tavsiye etti.

Videoda nişanlısıyla hala aynı evde yaşadığını belirten kadın nasıl bir yol çizeceğine henüz karar vermemişti.

Britanya’da yayımlanan Daily Mail gazetesi yorumların bir kısmını okurlarıyla paylaştı:

*Başka bir kadın için alınan bir yüzüğü asla takmazdım.

*O yüzüğü madem saklamış satıp yeni bir yüzük alabilirdi.

*Başkası için alınmış bir yüzüğü takacağıma 100 dolarlık bir yüzük takmayı tercih ederim.

*Onu terk etmelisin.

*Bence bu kadar tepki vermen şımarıklık. En azından bir yüzüğün var şükretmelisin!

*Yüzükler pahalı belki başka bir tane alamamıştır, gücü yetmemiştir.

*Yüzüğü satıp yenisini alsın.

Gazete okurlarına, “Partnerinizin eski sevgilisine aldığı bir yüzük size verilseydi ne yapardınız” sorusunu yönelterek anket düzenledi. Yüzde 22, “Onu terk ederdim” dedi, Yüzde 60, “Yüzüğün değiştirilmesini isterdim” derken yüzde 18 ise “Yüzüğü takardım, o benim. Diğer kadının kaybı” yanıtını verdi.