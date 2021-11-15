Gelin adayı içini döktü: Annem nişanlıma aşık olduğu için düğünüme gelmeyecekmiş

Gelinlikten düğün organizasyonuna evlilik hakkında birçok ayrıntıyla ilgili yayın yapan bir sitede içini döken gelin adayının yazdıkları okuyan herkesi hayrete düşürdü. Adını vermeyen genç kadının annesi ‘nişanlısına aşık olduğunu’ itiraf etmiş ve bu nedenle düğüne katılamayacağını söylemiş.

Fotoğraf: Unsplash (temsili)

Paylaşım yapılmasına da olanak tanıyan ‘WeddingBee’de yaşadıklarını anlatan gelin adayının yazdıkları ve gelen tepkiler Britanya’da yayımlanan Daily Mail’de haber oldu.

Genç kadın iki yıl önce tanıştığı nişanlısı John’la çok mutlu ve evleneceği için heyecanlı olduğunu ancak annesinin onu eve çağırıp söyledikleriyle dünyasının altüst olduğunu yazarak sitenin takipçilerinden destek ve tavsiye istedi.

Genç kadın paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Annemle birbirimize karşı hep çok açık olduk ve yakındık. Dün önemli bir şey söyleceğini belirterek çağırdı beni. Babamla mutlu olmadığını, John’a karşı romantik duygular beslediğini, ona aşık olduğunu, John’un onu babamın hiç etmediği kadar mutlu ettiğini söyledi.

Aralarında bir şey olmadığını ve bundan sonra da asla olamayacağını vurgulayarak başka koşullarda tanışmış olsalar duygularının peşinden gideceğinden emin olduğunu anlattı. Bu nedenle düğünüme gelemeyeceğini ve bir süre etrafımızda olmak istemediğini söyledi.”

Duydukları karşısında söyleyecek söz bulamayan gelin adayı annesinin yanından ayrıldı ve durumu sık sık ailesiyle yaptıkları etkinliklere katılan, hafta sonları annesiyle tenis oynayan nişanlısına anlattı. O da müstakbel kayınvalidesini arayarak davranışının son derece uygunsuz olduğunu söyledi. Ancak John’un duydukları canını çok sıkmış olacak ki nişanlısıyla da arasına mesafe koydu.

Annesinin yaşattığı şokun etkisinden çıkamamışken nişanlısının mesafeli davranmasının kendisini iyice üzdüğünü ifade eden genç kadın durumu babasıyla da paylaşmaya karar verdi. Babasının tepki ve yanıtı netti. Annesi terapi görene kadar otelde kalacağını söyledi.

Annesi, bir gün sonra özür dilediğini ifade ettiği, duygularına hakim olamadığını yazdığı bir sürü mesaj yolladı ama genç kadın görmezden geldi. Tavsiye istediği site takipçilerinden ise anneye tepki kendisine destek yağdı.

Çoğunluk annesinin davranışının son derece uygunsuz olduğunu, babasının söylediği gibi terapiye ihtiyacı olduğunu savundu.

Biri, “Annenin duyguları uygunsuz ve kabul edilemez ama bunları seninle paylaşması daha da uygunsuz” yazarken bir diğeri, “Annen çok zorlanıyor belli ki psikolojik desteğe ihtiyacı var” yazdı. Bir başkası, “Bunları asla seninle paylaşmamalıydı senine ilişkisini kalıcı olarak zedelemiş. Bence sen nişanlınla bağını koparmamaya odaklanmalısın” diye tavsiyede bulundu. Destek veren yüzlerce kişinin hemen hepsi anne-kızın ilişkisinin bir daha asla eskisi gibi olamayacağından emindi.