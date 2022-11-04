Johnny Depp, Rihanna’nın şovuna katılacak

ABD’li oyuncu Johnny Depp, Rihanna’nın 9 Kasım’daki ‘Savage X Fenty Vol. 4’ şovuna konuk olacak. Eski karısı Amber Heard’a açtığı iftira davasını kazanan ünlü aktör sahnelere iddialı bir dönüş yapıyor.

Fotoğraflar: Reuters

TMZ’nin haberine göre, Johnny Depp, 9 Kasım’da Rihanna’nın Prime Video’da yayınlanacak şovunda yer alacak. 59 yaşındaki aktör podyumda yürümeyecek fakat şovun daha önce model Cindy Crawford ve şarkıcı Erykah Badu’nun küçük rollerde yer aldığı ‘yıldızlar’ sahnesinde bulunacağı söyleniyor. Depp, bunu yapan ilk erkek olacak.

Habere göre Depp’i gösteriye davet etmek, Rihanna’nın fikriydi. 2015’ten beri Dior’un marka elçisi olan ‘Karayip Korsanları’ aktörünün gösteride yer alacağı bölüm ‘havalı ve şık’ olarak nitelendirildi.

Behati Prinsloo, Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Irina Shayk, Crawford ve daha birçok önemli ismin yer aldığı ‘Vol. 3‘ün bu yıl Emmy kazanmasının ardından programın her zamankinden daha iddialı olacağı konuşuluyor.