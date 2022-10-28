Rihanna geri döndü: Altı yıl sonra yeni şarkı

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, ‘Anti’ albümünü çıkardıktan yaklaşık yedi yıl sonra, iki gün önce ABD’de prömiyeri yapılan ‘Black Panther: Wakanda Forever’a film müziklerinden ‘Lift Me Up’ şarkısını yayınlandı.

Fotoğraf: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Güçlü bir duygusal atmosfere sahip şarkı, piyano ve minimal yaylı çalgılar tarafından desteklenen Rihanna’nın etkileyici vokalinin parlamasına izin veriyor. Şarkıyı dinlerken huzurlu ve duygusal hissetmemek mümkün değil.

Şarkı açılırken “Beni yükselt/Beni tut/Beni yakın tut/Güvenli ve sağlam” ve “Umutsuz bir rüyada yanıyorum/Uyurken sarıl bana” diyor.

Parça Rihanna, Tems, Ludwig Göransson ve Black Panther yönetmeni Ryan Coogler tarafından ortaklaşa yazıldı.

Nijeryalı şarkı yazarı Tems, “Ryan’la konuştuktan sonra, hayatımda kaybettiğim tüm insanlardan sıcak bir kucaklamayı tasvir edecek bir şey yazmak istedim. Onlara şimdi şarkı söyleyebilsem ve onları ne kadar özlediğimi ifade edebilsem nasıl hissettireceğini hayal etmeye çalıştım” dedi.

Tems, “Rihanna benim için bir ilham kaynağı oldu, bu yüzden performansını duymak büyük bir onur” ifadesini kullandı.

Black Panther: Wakanda Forever, 11 Kasım’da vizyona girecek.