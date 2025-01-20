Japonya'da yalnızlıktan hastalanan güneş balığına ziyaretçi: Kartondan insan

Japonya’da Kaikoyan Akvaryumu yalnızlıktan hastalandığı belirtilen güneş balığına kartondan insan yaparak çözüm buldu.

Fotoğraf: Jam Press

Mainichi gazetesinin haberine göre Yamaguçi eyaletinin Şimonoseki kentindeki akvaryum Aralık 2024’te tadilat nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Güneş balığının ziyaretçi gelmediği süreçte yalnızlıktan sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Yetkililer başta sağlık sorunlarının bir çeşit parazit ya da sindirim sorunu kaynaklı olduğunu düşündü.

Fakat daha sonra hastalığının nedeninin yalnızlık olduğu anlaşıldı.

Fotoğraf: Mainichi

Yetkilier, insan resmi yapıştırılan kartonlara kıyafet de giydirerek akvaryumun dışına yerleştirdi.

Bir süre sonra güneş balığının sağlık durumu iyileşti.