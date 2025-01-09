Japonya’da ilk hasat şitaki mantarı 2 bin 200 dolara satıldı

Japonya’da deprem bölgesinde yetişen ilk hasat ‘nototemari’ cins şitaki (şiitake) mantarı 2 bin 200 dolara (yaklaşık 77 bin 785 lira) satıldı.

Fotoğraf: Kyodo News

Japon ulusal basınındaki habere göre ülkede ünlü ‘nototemari’ cins şitaki mantarının, sezonun açılış mezatındaki fiyatı dikkat çekti.

Ocak 2024 depremlerinin vurduğu Noto Yarımadası’nda yetiştiriciler, hasat ettiği şitaki tip mantarlarını ilk kez mezata çıkardı.

8 santim şapka genişliği ve 3 santim kalınlık şartı aranan mezat incelemesinde dört bölgenin şitakisi ‘nototemari’ unvanı kazandı.

İşikawa eyaletinin başkenti Kanazawa’da düzenlenen ilk mezatta altı adet ‘nototemari’ cins şitaki, 350 bin yene (2 bin 200 dolar) satıldı.

‘Zorluklara rağmen güzel ürün’

Mezat organizatörlerinden Hinoşita Yoşikatsu açıklamasında deprem bölgesinde seçkin ürünlerin yetiştirilmesinin önemini vurguladı.

Fotoğraf: Shroom Shop

Hinoşita şöyle konuştu:

“İnsanların bu mantarları yerken zorluklara rağmen böylesine güzel bir ürünün yetiştirilebildiğini düşünmelerini istiyorum.”

Doğal afet

1-5 Ocak 2024 arasında İşikawa’nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 depremler olmuştu.

İşikava Eyalet Valiliği’ne göre depremlerle takip eden yangın ve yerel sağlık koşullarının yetersizliğinden en az 500 kişi ölmüştü.

Çok sayıda evin yıkıldığı depremde, altyapı sorunu nedeniyle su ve elektrik kesintileri yaşanmış ve yerel turizm olumsuz etkilenmişti.