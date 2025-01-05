Japonya’da mavi yüzgeçli orkinos 1,3 milyon dolara satıldı

Japonya’da 276 kiloluk mavi yüzgeçli orkinos, müzayedede 1,3 milyon dolara (yaklaşık 45 milyon 994 bin lira) satıldı.
Resmi Kyodo ajansının haberine göre başkent Tokyo’daki bir balık pazarında mavi yüzgeçli orkinos açık artırmaya çıkarıldı.
Oma sahili açıklarında yakalanan 276 kilogramlık orkinos, toptancıyla restoran zincirini işleten bir şirket tarafından ortaklaşa 1,3 milyon dolara satıldı.
Restoranın işletmecisi Shinji Nagao “Senenin ilk orkinosu şans getirir. İnsanları yemekle mutlu etmek istiyoruz” dedi.
Toyosu balık pazarında yeni yılın ilk orkinos müzayedesi
Tokyo’daki Toyosu Balık Pazarı’nda yeni yılın ilk ton balığı müzayedesi başladı.
Pazara gelen alıcılar ton balıklarını inceleyerek teklifte bulundu.