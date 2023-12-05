Japonya’da 2023’ün ruh halini yansıtan kelime, iklim hareketleri ve yükselen fiyatlar bağlamında ‘değişim’ anlamındaki ‘kaeru’ oldu.

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Doğu Asya ülkesinde geleneksel olarak her aralık ayında, yılın sosyal ruh halini anlatan popüler bir kelime seçiliyor.

Teikoku Databank kuruluşunun 1000’e yakın küçük ve orta ölçekli firmayı kapsayan araştırmasında en yüksek oyu ‘değişim, dönüşüm’ anlamlarındaki ‘kaeru’ aldı.

Bu tercihte, 2023 boyunca değişken iklim hareketleri, Japon yeninin değer kayıpları, Ukrayna ve Ortadoğu’daki krizler sonucu yükselen yakıt fiyatları etkili oldu.