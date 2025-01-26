Diken

Yaramazlara biraz batar!

Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyon

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ın tek erkekler finalinde Alman Alexander Zverev’i 3-0 yenen İtalyan Jannik Sinner şampiyon oldu.

Jannik Sinner. Fotoğraflar: AA

Melbourne’de düzenlenen turnuvanın son günündeki tek erkekler final maçında dünya bir numarası Sinner ile dünya iki numarası Zverev karşılaştı.


Karşılaşmaya etkili başlayan Sinner, ilk seti 6-3’le kazanarak 1-0 öne geçti.

Başa baş geçen ikinci seti ‘tie-break’ sonucunda 7-6 kazanan İtalyan raket, durumu 2-0’a getirerek Zverev’in direncini kırdı.

Üçüncü seti de 6-3 kazanan Sinner, maçı 2 saat 42 dakikada rakibine servis kırma puanı göstermeden 3-0 kazandı.

23 yaşındaki Sinner, Avustralya Açık’ta üst üste ikinci, kariyerindeyse 2024 ABD Açık ile birlikte üçüncü grand slam zaferine ulaştı.

Sinner, 2024 Avustralya Açık finalinde de Rus Daniil Medvedev’i beş set sonunda geçerek şampiyon olmuştu.

Zverev ise 2020 ABD Açık ve 2024 Fransa Açık’tan sonra üçüncü kez grand slam finali kaybetti. Alman raket, yarı finalde Novak Djokovic’in sakatlanarak maçtan çekilmesiyle finale yükselmişti.

Avustralya Açık yarı finali: Djokovic maçtan çekildi, Zverev finalde

İlk finalinde şampiyonu devirdi: Avustralya Açık’ta zafer Madison Keys’in

Avustralya Açık finali: Sabalenka ile Keys karşılaşacak

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık’ta yarı finalde elendi

Avustralya Açık’ta Alcaraz’ı yenen Djokovic, yarı finalde

SON HABERLER

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Sosyalist siyasetçi, müzisyen, senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar. Türkiye siyasetinin renkli ismi Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

Devlet Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması: Hakikaten çok üzgünüm

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayınladı. Önder, 15 Nisan’da saat 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyat 12 saate yakın sürdü, 16 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı. Hastane […]