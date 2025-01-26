Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyon

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ın tek erkekler finalinde Alman Alexander Zverev’i 3-0 yenen İtalyan Jannik Sinner şampiyon oldu.

Jannik Sinner. Fotoğraflar: AA

Melbourne’de düzenlenen turnuvanın son günündeki tek erkekler final maçında dünya bir numarası Sinner ile dünya iki numarası Zverev karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Sinner, ilk seti 6-3’le kazanarak 1-0 öne geçti.

Başa baş geçen ikinci seti ‘tie-break’ sonucunda 7-6 kazanan İtalyan raket, durumu 2-0’a getirerek Zverev’in direncini kırdı.

Üçüncü seti de 6-3 kazanan Sinner, maçı 2 saat 42 dakikada rakibine servis kırma puanı göstermeden 3-0 kazandı.

23 yaşındaki Sinner, Avustralya Açık’ta üst üste ikinci, kariyerindeyse 2024 ABD Açık ile birlikte üçüncü grand slam zaferine ulaştı.

Sinner, 2024 Avustralya Açık finalinde de Rus Daniil Medvedev’i beş set sonunda geçerek şampiyon olmuştu.

Zverev ise 2020 ABD Açık ve 2024 Fransa Açık’tan sonra üçüncü kez grand slam finali kaybetti. Alman raket, yarı finalde Novak Djokovic’in sakatlanarak maçtan çekilmesiyle finale yükselmişti.