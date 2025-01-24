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Avustralya Açık yarı finali: Djokovic maçtan çekildi, Zverev finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık tek erkekler yarı finalinde Sırp Novak Djokovic ilk setin ardından sakatlanınca maçtan çekildi. Rakibi Alman raket Alexander Zverev finale adını yazdırdı.

Fotoğraf: AA

Melbourne kentindeki turnuvanın 13’üncü gün yarı final maçında kariyerinde 10’u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Djokovic (7 numaralı seribaşı) tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Zverev’le karşılaştı.


Zverev, Sırp rakete karşı 1 saat 21 dakika süren ilk seti 7-6 kazanırken Djokovic sol bacağındaki sakatlık nedeniyle karşılaşmada ikinci sete çıkamadı ve Alman raket finale yükseldi.

Diğer yarı final karşılaşmasında bugün tek erkeklerin dünya 1 numarası ve Avustralya Açık’ta son şampiyon İtalyan Jannik Sinner, ABD’li Ben Shelton’la (21 numaralı seribaşı) karşılaşacak.

Maçı kazanan taraf finalde Zverev’in rakibi olacak.

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