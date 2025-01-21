Avustralya Açık'ta Alcaraz'ı yenen Djokovic, yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta İspanyol Carlos Alcaraz’ı mağlup eden Sırp Novak Djokovic yarı finale yükseldi.

Novak Djokovic. Fotoğraf: AA

Melbourne’de düzenlenen turnuvanın 10’uncu günündeki çeyrek final maçında dünya yedi numarası Djokovic ile dünya üç numarası Alcaraz karşılaştı.

Kariyerinde 10’u Avustralya Açık olmak üzere 24 grand slam zaferi kazanan 37 yaşındaki Djokovic, ilk seti Alcaraz’a 4-6 kaybetti.

Sonraki üç seti 6-4, 6-3 ve 6-4’le kazanan Djokovic 3 saat 37 dakika sonunda yarı finale yükseldi.

Kariyerinde Fransa Açık, Amerika Açık ve iki kez Wimbledon zaferi olan 21 yaşındaki Alcaraz ise bir kez daha Avustralya Açık’ta çeyrek finalden ilerisini görememiş oldu.

Djokovic, yarı finalde dünya iki numarası Alman raket Alexander Zverev ile karşılaşacak.