Elon Musk'tan Djokovic'e destek: Medya yerine halka konuşmak daha iyidir

Avustralya Açık tenis turnuvasında Sırp taraftarların yayıncı kuruluşta aşağılandığı gerekçesiyle kanala röportaj vermeyi reddeden Novak Djokovic’e ünlü milyarder Elon Musk’tan destek geldi.

Fotoğraflar: AA

Avustralya Açık tenis turnuvası sürerken Sırp tenisçi Novak Djokovic, çeyrek finale yükseldiği maçın ardından turnuvanın yayıncı kuruluşu Channel 9’a röportaj vermeyi reddetti.

Guardian‘ın aktardığına göre Djokovic, kanalın spor muhabirlerinden Tony Jones’un Sırp taraftarlarla ‘dalga geçtiğini’ ve kendisine de ‘aşağılayıcı ve saldırgan’ yorumlar yaptığını söyledi.

Sırp raket, Avustralyalı televizyon kanalı kendisinden özür dileyene kadar kanalın dahil olduğu saha içi röportajlarını ve medya buluşmalarını boykot edecek.

Djokovic’in kanalı boykot etmesine neden olan görüntülerdeyse muhabir Tony Jones, vatandaşını destekleyen Sırp taraftar grubunun önünde konuşuyor.

Sırp taraftarlar yüksek bir sesle Djokovic’i desteklerken Jones, gürültü nedeniyle kendi sesini duyuramadığı imasıyla taraftarlara dönerek tezahürat tonunda şunları söylüyor: “Novak, o abartılıyor. Novak, o artık geçmişte kaldı. Novak, boşver onu.”

Sonrasında yeniden kameraya dönen Jones, sözünü “Beni duyamadıklarına sevindim” diyerek tamamlıyor.

Djokovic, kanala röportaj vermeyi reddetmesi ardından maç ve turnuvanın devamı hakkındaki yorumlarını kendi X hesabından yayınladı.

Bunun üzerine platformun sahibi Elon Musk, Djokovic’in gönderisini alıntılayarak şu sözlerle destek verdi: “Halkla doğrudan konuşmak, eski medyanın negatiflik filtresinden geçmekten çok daha iyidir.”

Bu arada Djokovic, röportaj vermemesi nedeniyle kendisine bir ceza verilmesi durumunda bunu kabul edeceğini turnuvanın direktörüne ilettiğini söyledi. Djokovic, “Çünkü bunun yapılması gerektiğini hissediyorum, hepsi bu” dedi.