Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finalde elendi

Para tenisçi Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta yarı finalde elendi.
Ahmet Kaplan, Melbourne kentindeki turnuvada quad tekerlekli sandalye çeyrek final maçında, ev sahibi ülkeden Jin Woodman’la karşılaşmıştı.
Dünya 4 numarası Kaplan, korttan 2-0 (6-2, 6-4) galip ayrılan Kaplan yarı finalde Hollanda’dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder’in rakibi olmuştu
Schroder’le karşılaşan Kaplan, 1 saat 47 dakika süren mücadeleyi 2-0 (7-5, 6-1) kaybetti.