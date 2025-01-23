Avustralya Açık finali: Sabalenka ile Keys karşılaşacak

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık finalinde Belaruslu Aryna Sabalenka ile ABD’li Madison Keys karşılaşacak.

Aryna Sabalenka ve Madison Keys. Fotoğraflar: AA

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gününde yarı final maçında ABD’li 19 numaralı seribaşı Madison Keys, beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Swiatek’i 2 saat 35 dakika süren karşılaşmada 5-7 ve 6-1 ve 7-6’lık setlerle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

25 Ocak Cumartesi günü oynanacak finalde, Keys’le Avustralya Açık’ta son iki yılın şampiyonu tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanan yarı finaldeki diğer karşılaşmada Belaruslu Sabalenka ile 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa karşılaştı ve rakibini 6-4 ve 6-2 sona eren setlerle 2-0 yenerek finale kalmıştı.