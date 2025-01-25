İlk finalinde şampiyonu devirdi: Avustralya Açık'ta zafer Madison Keys'in

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık tek kadınlar finalinde şampiyon ABD’li raket Madison Keys oldu.

Madison Keys. Fotoğraflar: AA

19 numaralı seribaşı Keys, Melbourne kentindeki turnuvanın 14’üncü gününde tek kadınlar final maçında dünya bir numarası Belaruslu Aryna Sabalenka’yla karşılaştı.

Avustralya Açık’ta bu maça kadar üst üste 20 galibiyeti bulunan ve art arda üçüncü kez final bileti elde eden Belaruslu tenisçi, turnuvada üst üste üçüncü kez zafere ulaşmak için korta çıktı.

Aryna Sabalenka.

Ancak zafer ilk kez Avustralya Açık finalinde mücadele eden 29 yaşındaki Keys’in oldu.

İki saat iki dakika süren karşılaşmada 26 yaşındaki Sabalenka’yı deviren, ABD’li raket ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

2-1 biten karşılaşmada setler 6-3, 2-6 ve 7-5 şeklinde sonuçlandı.