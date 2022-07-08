James Blunt’tan başbakan Johnson’ı müziğiyle ofisten kovmaya çalışan kedi Larry’ye yanıt

Kimilerine göre popüler müziğin en nefret edilen şarkıcılarından biri olan James Blunt bu kez Britanya Başbakanı Boris Johnson üzerinden müziğinin ne kadar itici olduğuna dair şakayı kucakladı.

Fotoğraf: Rueters

Britanya’da Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid’in hükümetteki skandalların ardından istifa etmesiyle Başbakan Johnson’ın siyasi kariyerindeki sorunlara yenileri eklenmişti. İki bakanın ardından Britanya Çocuk ve Aile Bakanı Will Quince de dün Twitter’da yayımladığı açıklamanın ardından istifa etmişti.

Johnson’ın yeni maliye bakanı olarak atadığı Nadhim Zahawi de başbakanı istifaya çağırmıştı.

Ardından beklenen oldu ve Johnson parti liderliğinden istifasını açıkladı, başbakanlık görevine yeni lider seçilene kadar devam edeceğini ifade etti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın resmi kedisi Larry’nin resmi olmayan hesabından önceki gün Johnson istifa etmeden önce “Yüksek sesle James Blunt çalarak onu zorla çıkarmaya çalışıyorum” diye tweet paylaşılmıştı.

Blunt bu tweet’i alıntılayarak Johnson’ı bu şekilde başbakanlık ofisinden çıkaramayacağını ima etti. “Kötü haber. Carrie hayranım” diye yazan Blunt’ın tweet’i binlerce beğeni aldı.

Carrie Johnson, başkanın eşi.

Bad news – Carrie’s a fan. https://t.co/ZDa4O7IPz9 — James Blunt (@JamesBlunt) July 7, 2022

Britanyalı şarkıcı Blunt ‘en sevilen‘ şarkısı ‘You are Beautiful’la şöhret basamaklarını tırmanmıştı.

Blunt daha önce de Covid-19’la ilgili yanlış bilgi yaymakla suçlanan Joe Rogan’ın podcastini kaldırmaması halinde Spotify’ı yeni müzik yayınlamakla tehdit etmişti.