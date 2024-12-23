İZÜ rektörü gururlu: Öğrencimiz Şeybani'nin Suriye'de dışişleri bakanı olması olumlu

​​​​​​​İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, yüksek lisans eğitimini üniversitelerinde tamamlayan Esaad Hasan Şeybani’nin Suriye geçici hükümetinde dışişleri bakanı atanmasını çok olumlu bulduklarını söyledi.

Esaad Hasan Şeybani. Fotoğraf: TRT Haber

Acar, üniversitelerine 2018-2019’da kayıt yaptırdıktan sonra Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) yüksek lisans programından 2022’de mezun olan Şeybani’nin yeni görevine ilişkin konuştu.

Şeybani’nin öğrenciliğinin aktif devam ettiğini belirten Acar şunları söyledi:

“Esaad Hasan Şeybani, lisans eğitimini Suriye’de İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde almış, bizim de lisansüstü öğrencimiz. Geçen günlerde yeni kurulan Suriye Hükümetinin Dışişleri Bakanı oldu.

Tabii ki öğrencimizin Dışişleri Bakanı olması, hepimizi gönendirdi. Onun için biz görevini tebrik ediyoruz. Suriye’nin birliği, bütünlüğü ve özgür bir ülke olma yolundaki çalışmalarında da kendilerine başarılar diliyoruz.”

Şeybani’nin yüksek lisans tezini ‘Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye’ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi’ başlığı altında hazırladığını anlatan Acar konuşmasına şöyle devam etti:

“Doktora safhasında Türk dış politikasında güncel meseleler, küresel siyaset ve iktisat, göç ve insan hakları, milliyetçilik, demokrasi, Türk dış politikası gibi dersler de almış bulunuyor.

Bölümündeki hocalarımızın verdiği bilgiye göre kendisi başarılı, ilgili ve davranışsal olarak da olumlu davranış sergileyen bir öğrencimiz. Nitekim yüksek lisanstan dört üzerinden yaklaşık üç gibi iyi bir ortalamayla mezun olmuş.

Doktorası da şu anda devam ediyor. Hocalarımız, aldığı derslerin özellikle Türkiye’nin politikaları, Türkiye’nin siyasi düzeni ve benzeri konularla ilgili olduğunu söyledi.

Dolayısıyla bunun Türkiye’deki çalışmaları için de Türkiye deneyiminin bir katkısı olarak değer kazanacağını umut ediyor ve düşünüyoruz.”