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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’deki grev uzlaşıyla sonuçlandı

İzmir’de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Metro A.Ş. çalışanları tarafından iki gün önce başlatılan grev, anlaşma sağlanması üzerine sona erdi.

Fotoğraf: ANKA

İzmir’de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası’na üye metro ve tramvay çalışanları, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamasından dolayı greve gitmişti. Grev anlaşmayla sonuçlandı.


Grevin sona erdiğini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından şöyle bildirdi: “Çok şükür… çok mutluyum… Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor. 2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim. Tüm İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Demiryol-İş Sendikası da anlaşmayı sosyal medya hesabından “İzmir Metro A. Ş.’de yürüttüğümüz 10. Dönem toplu iş sözleşmesi iki tarafın uzlaşıya varması sonucu imza altına alınmıştır” sözleriyle duyurdu.

Soyer, grev sürerken paylaştığı açıklamada işçilerin yol, yemek ve izin ücretleri hariç en düşük 33 bin 813 lira istediklerini, kendilerininse en düşük 22 bin 105 lira teklif ettiklerini kaydetmişti.

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