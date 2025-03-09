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Yaramazlara biraz batar!

İzmir Körfezi, deniz maruluyla kaplandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde denizin kıyıya yakın bazı bölgeleri halk arasında ‘deniz marulu’ olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.

Fotoğraflar: AA

İzmir Körfezi’nin Bostanlı sahili tarafında deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu (Ulva lactuca) su yüzeyinde yeşil bir örtü oluşturdu.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, körfezin kirliğin etkisinde olduğunu söyledi.

Kirliliğin denizdeki bitkiler için besleyici elementleri artırdığını vurgulayan Taşkın, hava ve su sıcaklıklarının da artmasıyla deniz marullarının hızla çoğaldığını belirtti.

Kirliliğin önüne geçilmeden deniz marullarının artışının engellenmesinin mümkün olmadığını öne süren Taşkın, şöyle konuştu:

“Deniz marulları iki üç aylık bir yaşam döngüsüne sahiptir ve hızlı üremektedir. Bu nedenle yılda birkaç defa bu artışlar gözlenebilir.

Bu aşamada deniz marullarını toplamak çok doğru bir işlem olmayabilir. Çünkü sudaki bu besleyici elementlerin azalmasına neden oluyor.

Bunların toplanması besleyici elementlerin diğer fırsatçı planktonik türler tarafından kullanılmasına neden olacaktır. Bu da geçen yılki balık ölümlerine neden olan artışları tetikleyebilir.”

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