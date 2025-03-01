İzmir Körfezi'nde kirlilik: Deniz yosunuyla kaplandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahili, deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artması nedeniyle deniz yosunuyla (ulva) kaplandı.

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İzmir Körfezi’nde zaman zaman görülen ve halk arasında ‘deniz marulu’ olarak bilinen deniz yosunları, Karşıyaka’da yeniden ortaya çıktı.

Yosunlar, sahilin kıyıya yakın noktalarını kapladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, deniz yosununun özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde görüldüğünü açıkladı.

Yosunların evsel, şehirsel ve endüstriyel atıklar, tarımsal ve hayvansal faaliyetler, liman, kıyı değişimi gibi insan etkileriyle oluşan karasal baskının bir sonucu olduğunu belirten Taşkın, bunların insana doğrudan zarar vermediğini fakat ekosistemi bozduğunu söyledi.

Biyolog Taşkın’a göre denize karasal ortamdan yoğun şekilde besleyici element girmesi nedeniyle bu fırsatçı tür hızlıca arttı:

“İlkbaharda güneşin kendini daha fazla hissettirmesi sonucu deniz suyundaki sıcaklığın artışına bağlı olarak algler gibi fotosentez yapan organizmalarda artış gözlenir. Bu, normal bir döngüdür. Ancak İzmir iç körfez gibi karasal baskı sonucu kirlilik ve besin elementlerinin çok fazla olduğu bir bölgede temiz ortam türleri ekosistemden çekilirken bunların yerine besin elementlerini kullanan diğer fırsatçı dediğimiz özellikle yeşil algler artış gösterir. Bu artış sonucunda ortam ötrofik bir hal alır.

Yapılması gerekenler karasal baskıyı azaltmak, deşarj suyunu tamamen kesmektir. Aksi halde körfezin kendini yenilemesi pek mümkün görünmüyor. Fırsatçı türler sporla üredikleri için bunları bu aşamada ortamdan toplamakta pek fayda etmez. Hatta besin elementlerini kullanarak çoğaldıkları için bir nevi ortamı regüle ediyorlar. Mücadele için mutlaka karasal bütün baskı ve girdilerin tamamen kesilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında bu fırsatçı türlerde de azalma olacaktır.”