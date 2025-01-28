İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin sorumlularına soruşturma

İzmir başsavcılığı, İzmir Körfezi’ndeki kirliliğin sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.

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İzmir başsavcılığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın denetimlerini ve ‘basındaki haber içerikleri’ni esas alarak kirliliğin sorumlularına soruşturma açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 10 Kasım 2024’ten bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İZSU) İzmir Körfezi’nin ve derelerinin kirletilmesi gerekçesiyle toplamda 8,3 milyon lira ceza vermişti.

Bu cezalar altı ayrı ihlalden oluşuyordu.

İhlaller ve İZSU’ya verilen cezalar şu şekildeydi:

İçme suyu arıtma tesisindeki çamur atıklarının Manda Çayı ve İzmir Körfezi’ne dökülmesi: 1 milyon 869 bin 726 lira

Tire ilçesindeki evsel atık suların arıtılmadan doğrudan Cuma Deresi’ne deşarj edilmesi: 668 bin 677 lira

Menemen Atıksu Arıtma Tesisi’nde atık su numunelerinin standartın üzerinde deşarj yapılması: 393 bin 755 lira

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde lisans alınmadan arıtma çamuru depolanması: 1 milyon 299 bin 54 lira

İZSU Genel Müdürlüğü Ödemiş Atık Su Arıtma Tesisi’nde atık suların Gali Çayı’na deşarj edilmesi: 1 milyon 671 bin 844 lira

Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisi’nde azot ve fosfor parametrelerinin değerlerin üzerinde çıkması: 1 milyon 393 bin 755 lira

İzmir başsavcılığı, bakanlığın söz konusu denetimlerini ve ‘basındaki haber içerikleri’ni esas alarak kirliliğin sorumlularına soruşturma başlattı.