İzmir Büyükşehir Belediyesi 1000 çalışanı işten çıkaracak

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB), üç farklı şirketindeki yaklaşık 1000 kişi işten çıkarıyor.

İzmir’de 29 Mayıs’ta İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR A.Ş işçileri greve başlamış, 4 Haziran’da belediyeyle anlaşılıncaya kadar grev sürmüştü.

Anlaşmanın üzerinden bir hafta geçmesinin ardından İzBB bu kez Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası’na yazı göndererek İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON şirketlerinden toplam bin çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.

Buna göre İZDOĞA şirketinden 800, İZULAŞ ve İZBETON şirketlerinden de 100’er kişi işten çıkarılacak.

İZDOĞA’nın sendikaya gönderdiği yazıda şunlar söylendi:

* Sendikanız ilgili Şube yöneticileri ile 7 Mayıs Çarşamba günü İzmir’de bir araya gelinmiş, ayrıca 13 Mayıs Salı günü Sendika Genel Merkezinizde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın da katılımları ile yapılan toplantılarda; toplu işçi çıkarmanın önlenmesi, mümkün olmaması halinde çıkartılacak işçi sayısının azaltılması veya çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları üzerinde durulmuştur.

* Ancak anılan toplantılarda Sendikanızın sorunun çözümüne ilişkin önerilerde bulunmadığı, aksine işyeri barışını tehdit eden ifadelerle sürece katkı koymadığı gözlemlenmiştir.

* Açıklanan ‘Zorunlu toplu çıkarma’ işlem sürecine 10 Haziran 2025 tarihinden itibaren devam edilecek olup 4 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlanacaktır.