İzmir Bornova’daki iş cinayetine ilişkin gözaltına alınan dört kişi tutuklandı

İzmir Bornova’daki bir inşaatta altı kişinin hayatını kaybettiği iş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan dört kişi tutuklandı.
Evak İnşaat ve Emiroğlu Group ortaklığıyla kurulan Viven İnşaat’ın Kamil Tunca Caddesi’nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı Viven Tower rezidansının inşaatında kurulu vinç, dün akşam saatlerinde 19’uncu kat seviyesinde kırılarak yıkılmış, vinç parçalarının işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmesi sonucu altı kişi yaşamını yitirmişti.
İzmir başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan projenin müteahhidi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi ve iş güvenliği uzmanı Fikret Kamil Aydın ile İstanbul’da yakalanarak İzmir’e getirilen vinç firması sahibi İrfan Kasırga, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter açıklamasında dört şüphelinin hakimlikçe tutuklandığını bildirdi.