Vinç devrilmesiyle ölenlerin kimliği tespit ediliyor: İki ay önce baba olan da var

İzmir Bornova’daki bir inşaatta vinç devrilmesi sonucu yaşanan ve altı kişinin hayatını kaybettiği kazada üç kişinin kimliği tespit edildi.

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Yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19’uncu kat seviyesinde kırılarak yıkılmış, vinç parçalarının işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmesi sonucu altı kişi yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alınırken işçilerin, konteynerin güvenli olmayan bir yerde bulunduğu ve yerinin değiştirilmesinin önceden talep edildiği iddia edilmişti.

Yaşamını yitiren kişilerle ilgili kimlik tespit çalışması devam ediyor. Şu ana kadar üç kişinin kimliği tespit edildi.

Kardeşiyle birlikte çalışıyordu

DHA’nın aktardığına göre yaşamını yitiren işçilerden Yıldırım Sarı’nın kardeşi Kenan Sarı ile aynı inşaatta birlikte çalıştığı belirtildi. Olay sırasında Kenan Sarı’nın abisi Yıldırım Sarı ile birlikte konteynerde olduğu, vinçin arka ağırlığının abisinin kaldığı tarafa düştüğü aktarıldı. Kenan Sarı yaralanmazken abisi Yıldırım Sarı’nın yaklaşık 10 saat sonra enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.

İki ay önce baba olmuş

Ölen işçilerden Baykal Gürbüz evli ve iki çocuk babasıydı. Gürbüz yaklaşık iki ay önce ikinci kez baba olmuştu. Hayatını kaybeden diğer bir işçi Fesih Çiftçi de Gürbüz gibi evli ve iki çocuk babasıydı.