Vinç devrilmişti: İzmir Bornova’daki iş cinayetinde üç gözaltı

İzmir Bornova’daki bir inşaatta vinç devrilmesi sonucu yaşanan ve altı kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin üç kişi gözaltına alındı.

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Yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19’uncu kat seviyesinde kırılarak yıkılmış, vinç parçalarının işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmesi sonucu altı kişi yaşamını yitirmişti.

İzmir başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen projenin ana firma yetkilisi, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı gözaltına alında.

Vinç firması sahibi hakkında da gözaltı kararı verildiği, bu kişinin İstanbul’da ikamet ettiği belirtildi.

Güvenlik önlemlerinin alınmadığı iddiası

Cenazelerin teşhisi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gelen aileler ve avukatları gazetecilere konuştu.

Olayda hayatını kaybettiği belirtilen Fesih Çiftçi’nin avukatı Mehmet Harun Elçi, olayın iş kazası olarak lanse edilmeye çalışıldığını, ancak işverenin kusuru ve ihmali neticesinde meydana geldiğini dile getirdi.

Şantiyede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını söyleyen Elçi, kule vincin altında yaşam alanı olmaması gerektiğini söyledi.

Kazada hayatını kaybeden Eraslan Akkaya’nın yakını Meral Kılıç da “İki çocuğu yetim kaldı. Çocuklarının birisi ortaokula birisi kreşe gidiyor. Bu olayın sorumluları kim? Bunun sorumlusu üç kişi olamaz. Arkada kalan çocukların bir geleceği yok. Böyle bir ölüm olmaz. Annesi orada komada, ben geldim. Buna bir çözüm bulun artık” diye konuştu.

Vinç sökülüyor

Kazanın meydana geldiği inşaattaki vincin söküm çalışmalarına da başlandı.

Olay yerine getirilen iki vincin kullanıldığı söküm çalışmasında yıkılma riski nedeniyle Otogar Kavşağı ile Abdi İpekçi Kavşağı arasındaki yol trafiğe kapatıldı.