Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), ağustostaki dış ticaret verilerine göre ihracat yüzde 2,3 yükselişle 22 milyar 48 milyon dolar, ithalatsa yüzde 10,7 düşüşle 27 milyar 40 milyon dolar oldu.