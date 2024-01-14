İzlanda’da yanardağ patladı, kasaba boşaltıldı

İzlanda’daki balıkçı kasabası Grindavik’in kuzeyinde, yerel halkın tahliye edilmesinden birkaç saat sonra yanardağ patladı. Lavlar, bazı evleri ateşe verdi.

Yanardağ lav püskürtmeye devam etti. (İzlanda Halk Savunma – AA)

İzlanda Meteoroloji Ofisi’nin (IMO) açıklamasına göre Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağ patlaması, Grindavik kasabasının yakınlarında gerçekleşti.

Depremlerin ardından patladı

Kasabada meydana gelen depremlerin ardından yanardağın patladığı belirtilen açıklamada, kasaba sakinlerinin tahliye edildiği aktarıldı.

CNN’in haberine göre ise, İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Hjordis Gudmundsdottir, kasabayı lavlardan korumak için örülen duvarların dayanıklı olduğunu fakat lavların altyapıya zarar verebileceğini kaydetti.

Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağ patlaması

IMO yaptığı açıklamada, 18 Aralık’ta Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağın patladığını belirtmişti.

İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına değinerek, olayın bölge için ‘büyük bir patlama niteliğinde olduğunu’ ifade etmişti.

İzlanda’da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım’da ‘acil durum’ ilan edilmişti.

Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

Ancak 22 Aralık 2023’te kasaba sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildiği açıklanmıştı.