İzlanda’nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası’nda bulunan bir yanardağ, haftalardır süren depremlerin ardından patladı.

Fotoğraflar: İzlanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Ekim ayı sonundan beri peş peşe gelen depremlerle sarsılan ve Kasım ayında 24 saat içinde 1000 deprem gören İzlanda’da yanardağ patladı.

Patlamanın Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 22:17’de başladığı açıklandı. Sosyal medyada yayımlanan fotoğraf ve videolar, bölgede depremin veya sismik olayların tespitinden sadece bir saat sonra yanardağın lav püskürttüğünü gösteriyor.

İzlanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, patlamanın tam olarak nerede meydana geldiğinin ve boyutunun tespiti için bölgeye bir helikopter gönderildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre, patlamanın Reykjavik’in güneyindeki Hagafell kasabası yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

Çok büyük bir olay

İzlanda Devlet Televizyonu’na (RUV) konuşan sivil savunma biriminden üst düzey polis yetkilisi Vidir Reynisson, yanardağın hızla patladığını ve patlamanın ‘çok büyük bir olay’ gibi göründüğünü söyledi.

İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson da önceliklerinin can kaybını önlemek olduğunun ancak doğanın korunması için de gereken tüm çabayı göstereceklerini söyledi.

İzlandalı sismolog Kristin Jonsdottir ise saniyede yaklaşık 100 ila 200 metreküp lavın ortaya çıktığını, bu oranın bölgede daha önce meydana gelen patlamalardan birkaç kat daha fazla olduğunu söyledi.

Yerel polis, alarm seviyelerini yükselttiklerini belirterek halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Bölgedeki işletmeler hızla kapatılırken, insanların sokaklarda dolaşması yasaklandı.

13 yıl önce patlamıştı

İzlanda’da Nisan 2010’da Eyjafjallajokull Yanardağı patlamıştı. Patlama, yaydığı kül bulutu nedeniyle Avrupa’da çok geniş bir alanda hava sahasının kapanmasına yol açmıştı.

Böylesi bir kapanmanın kıtada 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmediği açıklanmıştı. Yanardağ patlamasının İzlanda’ya maliyetinin en az 1,5 milyar avro olduğu hesaplanmıştı.