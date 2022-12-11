İYİ Partili Örs hastanelik edilince sesi çıkmayan AKP’li Kavakçı, Soylu’ya tepkide ‘karanlık günleri’ hatırladı

İYİ Parti milletvekili Hüseyin Örs’ün Meclis’te AKP’li Zafer Işık tarafından saldırıya uğraması hakkında sessiz kalan AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, muhalefetin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bütçe görüşmelerinde çıkışması hakkında konuştu: “CHP milletvekillerinin Genel Kurul ara verdiğinde bir bürokrat için ‘Dışarı, dışarı’ sloganları atmaları eski karanlık günleri hatırlattı.”

AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan. (Arşiv)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında muhalefete “Amerika’nın çocuklarısınız sizler” dedi. CHP ve HDP’li milletvekilleri, kürsüdeki Soylu’yu sabıkalı kişilerle fotoğraflarını fırlatarak protesto etti ve yuhalandı.

Konu hakkında bugün Twitter adresinden paylaşımlar yapan AKP’li Kavakçı, bu olayın ‘eski karanlık günleri hatırlattığını’ savundu.

Kavakçı’nın paylaşımı şöyle: ”Dün gece sayın Süleyman Soylu Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yaparken kendisine bütçe sunum kitapçığı gibi ellerine geçirdiklerini fırlatan CHP milletvekillerinin Genel Kurul ara verdiğinde bir bürokrat için “Dışarı, dışarı” sloganları atmaları eski karanlık günleri hatırlattı. Ahlak ve edep sınırlarını zorlayarak en ağır hakaretleri, iftiraları Meclis kürsüsünden haykıranların en ufak bir eleştiri karşısında tahammül gösterememeleri, histerik krizlere girmeleri, oyunda kavga eden 3-4 yaşındaki çocukların bile yapmayacağı hareketler yapmaları çok acı.”

Kavakçı’nın paylaşımı

AKP’li saldırınca konuşmamıştı

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde dün AKP’li Zafer Işık, oturuma ara verilmesinin ardından İYİ Partili Hüseyin Örs’e saldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Örs, hastanedeki müdahaleyle hayata döndürülmüştü. Diken’e konuşan AKP’li Işık, “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar” demişti. Yoğun bakımda tutulan Örs daha sonra taburcu olmuştu.

Kavakçı’nın bu konuda herhangi bir açıklaması veya paylaşımı yok.

İBB’den burs

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye şirketlerinden Metro A.Ş’de 4 bin 796 lira maaşla personel göründüğü iddia edilen AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan hakkında, “Metro A.Ş’nin yani ulaşımla ilgili bir kurumun siyaset doktorası için bir çalışanına beş yıla yakın burs sağlaması ve ABD’ye göndermesi hiç anlamlı değil” demiş, başsavcılığa rapor sunmuştu.

AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın, İstanbul Büyükşehir Beledyesi (İBB) çalışanıyken ABD’ye doktoraya gönderilmesi ve vekilliği sırasında İBB’den maaş almaya devam ettiği yönündeki iddiaya ilişkin habere yorum yapan bir vatandaşa dava açtığı, Kavakçı’nın avukatlarınınsa davayı çekmek için 10 bin lira istediği ortaya çıkmıştı.