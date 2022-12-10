Muhalefete ‘Amerika’nın çocuklarısınız’ diyen Soylu’ya ‘fotoğraf albümü’ fırlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında muhalefete “Amerika’nın çocuklarısınız sizler” dedi. CHP ve HDP’li milletvekilleri, kürsüdeki Soylu’yu sabıkalı kişilerle fotoğraflarını fırlatarak protesto etti ve yuhaladı.

Fotoğraf: AA

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşüldü.

Kürsüye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları dedi: “Doğrudur, biz hepsinin ayakkabı numaralarını, isimlerini, fotoğraflarını biliyoruz. Sadece biz bilmiyoruz, ABD de, Avrupa da, PKK terör örgütü de biliyor, herkes biliyor. Bu gazi Meclis’in çatısının altında PKK’nın avukatlığını yapan HDP de biliyor.”

HDP milletvekilleri, bakanı sıralara vurarak protesto etti. Soylu konuşurken HDP milletvekilleri uyuşturucu baronlarıyla olan fotoğraflarını gösterdi.

Soylu, da “29 Ekim 2023, bu ülkenin 100’üncü yılında, bu ülkenin sınırlarında, dağlarda bir tek terörist kalmayacak” diyerek, HDP’lilere “Tam tam dansı çalsanız da ben millete sizin o gerçek yüzünüzü anlatacağım” diye seslendi.

“İlk kez CHP’yi bu millet PKK ve PYD’nin yanında görmüştür” diyen Soylu’yu CHP milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti. CHP milletvekilleri Soylu’ya ‘sabıkalı fotoğraflarını’ fırlattı.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Soylu’ya “Mafya liderinden ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim?” yazılı dövizi gösterdi.

Soylu, HDP ve CHP’ye “Amerika’nın çocuklarısınız sizler, Amerika’nın” demesi üzerine CHP’li milletvekilleri ellerindeki dövizleri Soylu’ya fırlattı.

TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi. Bunun üzerine CHP’li ve AKP’li milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Milletvekilleri arasındaki gerginlik verilen arada devam etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşması sırasında muhalefet parti vekilleri Bakan Soylu’nun üzerine yürümeye kalktı pic.twitter.com/noYaktT01G — Burak Doğan (@doganburak29) December 10, 2022 Yenişafak muhabirinin objektifinden gerginlik.

Silah taşıdığı iddia edilen bakan yardımcısı genel kuruldan çıkarıldı

Ara sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Bilgiç’e “Konuşturmayın, süresi bitti” dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Özel’e “Hadi lan oradan” dedi. Bu sözler üzerine yeniden gerginlik çıktı.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un ‘silahının olduğunu’ söyleyen CHP milletvekilleri, Ersoy’un Genel Kurul salonundan çıkarılmasını isteyerek “Dışarı, dışarı” diye bağırdı. Ersoy, Genel Kurul’dan çıkarıldı.

Aranın ardında Bakan Soylu konuşmasına devam etti. Başkan vekili Bilgiç, Bakan Soylu’nun bir dakikası kaldığını söyleyerek, “Selamlama için kürsüye alacağım” dedi. Bakan Soylu kürsüye çıktığı sırada CHP ve HDP’li milletvekilleri sıralara vurarak, uyuşturucu baronlarıyla olan fotoğraflarını tekrar gösterdi. Milletvekilleri Bakan Soylu’yu yuhaladı.