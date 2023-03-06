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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Partili kurmaydan ‘Anlaşıyoruz’ mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yakın bir kurmaydan gazeteci İsmail Küçükkaya’ya gelen mesajda “Anlaşıyoruz” dendi. 

Yavaş ve İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi’ndeydi.

İYİ Parti’deki toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.


Kılıçdaroğlu’nun onayıyla katılan belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmesi bekleniyor.

Bu hamlenin ardından buzların eriyeceği düşünülürken, gazeteci Küçükkaya İYİ Partili kurmaydan “Anlaşıyoruz” mesajı geldiğini duyurdu.

İmamoğlu ve Yavaş İYİ Parti genel merkezinde

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