CHP’li kaynaklar: İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olabilir

İYİ Parti’deki toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Yavaş ve İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi’ndeydi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olmaya çağırdığı Yavaş ve İmamoğlu’nu partili kurmaylar kapıda karşıladı.

İkilinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayıyla İYİ Partiye’ye gittiği belirtildi.

Diken’e konuşan CHP’li kaynaklar İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurulabileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Akşener geçen cuma altılı masadan ayrıldığı açıklayarak İmamoğlu ve Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı. İkili, Kılıçdaroğlu’na destek bildirmiş, CHP‘li 10 büyükşehir belediye başkanı da ertesi gün parti genel merkezinde genel başkanla birliktelik mesajı vermişti.

Aynı gün Ankara’daki basın temsilcilerine İmamoğlu ve Mansur’un Akşener’le görüşmeye gideceği bildirilmiş, ancak CHP yetkilileri daha sonra böyle bir ziyaretin planlanmadığını açıklamıştı.

Daha sonra yine CHP’den gelen açıklamaya göre İmamoğlu ve Yavaş’ın Akşener’le ‘genel merkez dışında’ görüşme talebine olumlu yaklaşıldığı bildirildi. İki ismin aday olarak Kılıçdaroğlu’nu görmek istediğini söyleyeceği ve ittifakın devamını talep edeceği belirtilmişti.

İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu’ysa görüşme iddialarını yalanlamıştı.