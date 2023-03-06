İYİ Partili Aytun Çıray güne umutla başladı

İYİ Parti İzmir Milkletvekili Aytun Çıray, partisinin masaya dönebileceğine dair tartışmalar devam ederken ‘şartların yeniden doğacağına’ yönelik mesajıyla güne başladı.

İYİ Partili Aytun Çıray. (AA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masayı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını adaylığa çağırmıştı. Diğer beş lideri ağır sözlerle hedef alan Akşener’in gemileri yaktığına değerlendiremeler öne çıkmıştı.

Ancak dün ve bugün İYİ Partili yetkililerden olumlu mesajlar paylaşıldı. Akşener’in masaya dönebileceği iddiaları bile ortaya atıldı.

Bu iddialar, İYİ Partili Çıray’ın sabah yayımladığı mesajla güçlendi. Çıray, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Siyaset dinamiktir.. Diplomasidir ve her sabah yeni şartlarıyla yeniden doğar.”