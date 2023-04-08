İYİ Partili Aytun Çıray o tweet’leri niye attı: ‘Feragat’ın perde arkası

ALTAN SANCAR

İYİ Parti İzmir Milletvekilli Aytun Çıray bu akşam partisinde milletvekili aday listelerinin belirleneceği toplantılar sürerken attığı iki tweetle dikkatleri üzerine çekti.

Çıray ilk olarak “Yine mi başa döndük?” paylaşımını yaptı. İkinci paylaşımındaysa adaylıktan ‘feragat’ ettiğini duyurdu; dahası, “Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım” ifadesini kullandı.

Yine başa mı döndük? — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) April 8, 2023

14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla @iyiparti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum.

İzmir'de Saygıdeğer @kilicdarogluk'nun cumhurbaşkanı olması..

Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım.

Yaşasın Atatürk! — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) April 8, 2023

Çıray’ın hem adaylıktan çekilmesi hem de genel başkanı Meral Akşener’in -altılı masadan kalkarak yol açtığı ‘kriz’e gönderme yaparak- İYİ Parti oylarının barajın altına düştüğünü öne sürmesi çalkantıya yol açtı.

Peki Çıray bu tweet’leri niye attı?

Akşener geri adım atmayınca…

Fotoğraf: İyi Parti

Diken’in İYİ Partili iki kurmaydan öğrendiğine göre Çıray, İzmir’den ikinci sırada aday gösterilmesini kabullenemedi.

Gün içinde birkaç defa Akşener’le görüşerek birinci sıradan adaylık talep etti. Ancak Akşener ‘temayül’ gerekçesiyle, “Mümkün değil” deyip geri adım atmadı. Bunun üzerine Çıray, adaylıktan çekilme kararı aldı.

Temayül yoklamasından Çıray’ın da bölgesi 1’inci seçim bölgesinde birinci sıra için Müsavat Dervişoğlu’nun adı öne çıkmıştı.

İYİ Partili kurmaylar, Çıray’ın İzmir’de yapılan temayül yoklamasına katılmadığını aktardı.

Çıray ise ikinci sıraya itiraz ettiğini yalanladı ve feragatının nedenini önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu.

Sn @halktvcomtr liste ortada yokken ikinci sıraya itiraz ettiğim yalandır.

Feragatımın nedenini önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Saygılar. — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) April 8, 2023

İki güde yüzde 20’den baraj altına!

Çıray’ın adaylıktan çekildiğini ilan ettiği tweet’te İYİ Parti’nin oylarının baraj altına düştüğünü öne sürmesiyse şaşkınlıkla karşılandı.

Zira İyi Parti’yi baraj üstü gösteren birçok anket bir yana bizzat Çıray iki gün önce gazeteci Enver Aysever’e şunları söylemişti: “Krizden önce oy oranımız 17-20 bandındaydı. Evet, o krizle bir miktar aşağıya düştü. Şimdi tekrar 15 bandına oturuyoruz. Seçim bittiğinde 17 bandında olacağımızı düşünüyorum” demişti.