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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Partililer: Anlaşma sağlandı, millet kazandı

İYİ Parti Genel Başkanı Başdanışmanı Aytun Çıray, altılı masada anlaşma sağlandığını duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de, “Millet kazandı” dedi.


Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşılmıştı.

Altılı masa, bugün akşam saat dörtte Saadet Partisi’nde adayı duyurmak için toplandı.

Ankaralı yurttaşlar partinin genel merkezi önünde toplandı.

Toplantıda sona gelindiği bildirilen dakikalarda gazeteci Fatih Portakal Twitter hesabından Çıray’ın, “Anlaşma sağlandı” dediğini aktardı.

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