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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti'den Sözcü'ye anket tepkisi: Biz de onu mu boykot edelim

İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Sözcü TV’nin yayınladığı seçim anketinde toplam oy yüzdesinin 93 olduğunu belirterek kalan yüzde 7’ye ve İYİ Parti’nin eksikliğine dikkat çekti.

Fotoğraf: AA

Dervişoğlu, X hesabından Sözcü TV’nin yayınladığı anketin görüntüsünü paylaştı.


Toplam oyların yüzde 93 olduğunu belirten ve “Sözcü ne yapmak istiyor, biz de onu mu boykot edelim” diye soran Dervişoğlu, kanala tepki gösterdi:

“SÖZCÜ Televizyonu bir kamuoyu araştırma şirketinin anket sonuçlarını ekranlarından paylaşıyor. Mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir tabloda İYİ Parti yok. Oranları topladığınızda yüzde 93 sayısına ulaşıyorsunuz. Aklıma takıldığı için sormadan edemiyorum: Yüzde 7 oy nerede? Ya da SÖZCÜ ne yapmak istiyor? Biz de onu mu boykot edelim!..”

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