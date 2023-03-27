İYİ Parti’den Erdoğan’ın adaylığına itiraz dilekçesi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olamayacağına dair Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz dilekçesi sunacaklarını duyurdu.

Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına İYİ Parti’den itiraz. (AA)

Zorlu’nun açıklamaları şöyle:

*1982 Anayasa’sı ilk halindeki düzenleme, ‘Bir kimse ikinci defa cumhurbaşkanı seçilemez’ şeklindedir.

*Sonra 2007 ve 2017’deki değişikliklerde üzerinde hiçbir oynama yapılmayan husus şudur: ‘Bir kimse ikinci defa cumhurbaşkanı seçilemez.’

*Yine Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’nda da aynı ibare yer almaktadır: ‘Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir.’

*Anayasayı yapıcı irade bu maddeyi değiştirmemek yönünde tercih kullanarak bunun tartışmaya açık olmadığını ortaya koymuştur.

*Bu değişiklikler yapılırken de hiçbirisinde geçici bir madde konmamıştır.

*Dolayısıyla biz bu sorumluluğumuzun bir gereği olarak birazdan önümüzdeki saatler içerisinde partimizin genel sekreteri sayın Uğur Poyraz, bu konudaki kapsamlı itirazımızı da ortaya koyan bir dilekçeyle Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracak.

*Sonucu elbette hepimizi bağlar. Bu sonuca ilişkin olarak da yarışa devam edeceğiz. Ve bu yarışın galibi biz olacağız.

Erdoğan’ın ‘sıfırlanma’ teorisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Ocak’ta üçüncü defa adaylığına ilişkin ‘yeni sistemle kronometreyi sıfırladıklarını’ belirterek adaylığının önünde engel oluşmadığını söylemişti.

Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmiş, 10 Mart’ta da yetkisini kullanıp seçimi ‘öne alacağını’ açıklamıştı. İktidar, buna erken seçim değil ‘güncelleme’ olarak bakarken, kamuoyunda Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı ve seçime hangi kanunla gidileceği tartışma konusu olmuştu. Altılı masa da Erdoğan’ın üçüncü defa cumhurbaşkanı olamayacağını dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’sa 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin eski, 2018’deki seçiminse yeni sistemle yapıldığını belirterek “Bir kanunun istisnai olarak geçmişe etkili olabilmesi için kanunda bu konuda açık hüküm olması gerekir” demişti. Bu görüşü savunanların temel argümanı yeni sistemle her şeyin sıfırlanmış olması.

‘Sıfırlandı’

Denizli’de toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan da aynı şekilde yeni sistemle ‘kronometrenin sıfırlanlandığını’ belirterek bir daha aday olmasının önünde herhangi bir engel olmadığını söylemişti: “Milletimizin takdiriyle 2017’de kabul edilen anayasa değişikliği en küçük tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Bu bakımdan kronometreyi sıfırladı.”