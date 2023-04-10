İYİ Parti: Esenler Belediyesi’nin sivil zabıta ekipleri standımızı parçaladı

İstanbul’da İYİ Parti Esenler İlçe Başkanlığı, Esenler Belediyesi’nin sivil zabıta ekiplerinin seçim standlarını ‘parçaladığını’ açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Başkanlığın Twitter hesabındaki paylaşıma göre bu akşam Esenler Cumhuriyet Meydanı’na kurulan stand, Esenler Belediyesi’nin sivil zabıta ekipleri tarafından parçalandı.

Açıklamada “Onlar korkuyor biz #Korkmuyoruz 15 Mayıs’ın şafağında #TürkiyeTarihYazacak çok #AzKaldı” diye yazıldı.

Seçim çalışmaları kapsamında Esenler Cumhuriyet Meydanına kurmuş olduğumuz standımız, Esenler Belediyesi'nin sivil zabıta ekipleri tarafından parçalanmıştır.



Onlar korkuyor biz #Korkmuyoruz

15 Mayıs’ın şafağında #TürkiyeTarihYazacak çok #AzKaldı @meral_aksener @CoskunYildirm34 pic.twitter.com/wwwMQlByBH — İYİ Parti Esenler (@iyipartiesenler) April 10, 2023

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım da paylaşımı alıntılayarak “Geçmiş olsun cesurlar hareketinin yiğit evlatları. Yılmıyoruz, korkmuyoruz” diye yazdı.

Eski İYİ Parti İstanbul il başkanı ve seçimler için vekil adayı olan Buğra Kavuncu da “Saldırılar, engellemeler bizi yıldıramaz. @iyipartiesenler teşkilâtımızın her bir üyesine geçmiş olsun. #Korkmuyoruz” diye yazarak olaya ilişkin fotoğraf paylaştı.