'İyi misin, çatışma var mı' sözlerine dava: HDK soruşturmasında ilk iddianame çıktı

FURKAN KARABAY

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Saymadi hakkında iddianame hazırlandı.

Saymadi’nin, 2013’teki Gezi eylemlerinde “Neredesiniz, müdahale var mı, iyi misiniz, çatışma var mı, Gezi Parkı bizimdir” sözleri suç sayıldı.

Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığının HDK hakkındaki başlattığı soruşturma kapsamında 18 Şubat’ta 10 ilde yapılan ev baskınlarında gazeteci, sendikacı, sanatçı ve siyasetçiler dahil 30 kişi, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla 21 Şubat’ta tutuklanmıştı.

İlk iddianame çıktı: Kesinleşmiş yargı kararı yok sayıldı

Tutuklananlar arasında yer alan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Parti Meclisi üyesi Saymadi hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Saymadi’nin 10 yıla kadar hapsi istendi.

38 sayfalık iddianamenin ilk 10 sayfasında, savcılık iddialarına yer verildi.

İzmir 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Aralık 2023’te HDK’nın yasadışı örgüt olmadığına karar vermişti. Ama savcılık kesinleşmiş bu karara rağmen HDK’nın terör örgütü olduğunu savundu.

Savcılık HDK’nın Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) devamı olduğunu, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulduğunu öne sürdü.

‘İyi misiniz, çatışma var mı, Gezi Parkı bizimdir’ sözleri suçlamaya gerekçe

İddianamenin devamında, Saymadi hakkındaki tespitlere yer verildi. Saymadi’nin, 2013’teki 1 Mayıs kutlamalarına katılması, Gezi eylemlerinde yer alması, sosyal medya paylaşımları, tutuklu öğrencilere destek vermesi suçlamalara gerekçe gösterildi.

Saymadi’nin, Halk Evleri, Öğrenci Kolektifleri, EHP, Emek Gençliği, DEV-LİS ve BDSP’nin ODTÜ’deki yol çalışması protestosuna katılması da suç sayıldı.

Ayrıca HDK’nın valilik izinli etkinliklerinde Saymadi’nin yer alması da suçlamalara gerekçe gösterildi.

Saymadi’nin, Gezi eylemleri sırasında yaptığı telefon konuşmaları da iddianamede yer aldı. Savcılık, Saymadi’nin “Neredesiniz, müdahale var mı, iyi misiniz, çatışma var mı, Gezi Parkı bizimdir” konuşmalarının yer aldığı kayıtları da suçlamalara dayanak gösterdi.

Ne olmuştu?

İstanbul başsavcılığı tarafından yürütülen HDK soruşturmasu kapsamında 50 kişi 18 Şubat’ta gözaltına alındı.

DBP, DEM Parti, Devrimci Parti, EMEP, ESP, HDK, SYKP, Yeşil Sol Parti üyesi çok sayıda kişi Vatan Emniyet’e götürüldü.

Gözaltına alınanların arasında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti MYK üyesi Mehmet Saltoğlu, DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş, SYKP PM üyeleri Halit Elçi ve Ahmet Saymadi, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, avukat Yıldız İmrek, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül, Ender İmrek ve Ercüment Akdeniz, müzisyen Pınar Aydınlar, ressam Taner Güven, hukukçu Nurcan Kaya ve senarist Ayşe Bengi de vardı.

21 Şubat’ta Çağlayan Adliyesi’ne getirilen Atila Özdoğan, Ece Yıldız Karabacak, Özlem Feza Sezer Bayram, Yakup Kadri Karabacak, Aynur Cengiz, Ayşe Bengi Çelik, Dilek Posl, Erkin Barın Göylüler, Kardelen Taş, Melek Kızılcaok, Şengül Erdoğan, Elif Akgül, İlknur Melengeç, Mehmet Saltoğlu, Ayşe Panuş, Ercüment Akdeniz, İbrahim Halit Elçi, Tarık Yıldız, Zeyfu Fakir, Alya Akkuş, Esengül Demir, Melih Kayhan Pala, Osman Zorba, Pınar Aydınlar, Saime Oğuzhan, Sema Barbaros Durmuş, Semiha Şahin, Ahmet Saymadi, Berfin Azdal ve Emrecan Bayram tutuklandı.

13 kişi hakkında ev hapsi kararı verilirken, yedi kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.