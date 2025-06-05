İtalya'da savcıyı öldürmüştü: Katliamcı mafya lideri 29 yıl sonra serbest

İtalya’da 1992’de mafyayla mücadele yargıcı Giovanni Falcone dahil beş kişinin öldürüldüğü ‘Capaci katliamı’nın düzenleyicilerinden Giovanni Brusca artık serbest.

Fotoğraf: ANSA

Mafya lideri Brusca, 23 Mayıs 1992’de düzenlenen katliamda bombayı uzaktan kumandayla patlatmıştı. Saldırı sonrası yakalanıp tutuklanan Brusca, 25 yıl hapis yatmış, cezasının dört yılını da denetimli serbestlik kapsamında geçirmişti.

İtalyan basınının aktardığına göre 25 yıl cezanın ardından serbest kalan Brusca’nın farklı bir kimlikle Sicilya’da korumada yaşayacağı öğrenildi.

Eski mafyayla mücadele savcısı Pietro Grasso, “Brusca’nın itiraf ettiği sırlar sayesinde aslında diğer katliamları önleyebildik, yüzlerce mafya üyesini hapse attık ve onları çok ağır cezalara ve müebbet hapse mahkum ettik” dedi.

‘Capaci katliamı’ nedir?

Ülkede o dönem Sicilya Adası’ndaki mafya yapılanmalarından “Cosa Nostra”nın geriletilmesinde önemli rol oynayan yargıçlardan Giovanni Falcone, eşi Francesca Morvillo ve üç koruması, Palermo Havalimanı’ndan kent merkezine araçlarıyla giderken saldırıya uğramıştı.

Capaci kavşağında yola döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu beş kişi hayatını kaybetmişti.

Daha sonra bombalı saldırıyı, Cosa Nostra üstlenmişti.

Olayda bomba düzeneğini çalıştıran Brusca, Mayıs 1996’da tutuklanmış ve ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

İtirafçı olan Brusca, 25 yıl hapis yattıktan sonra 2021’de denetimli serbestlikle cezaevinden çıkmıştı.