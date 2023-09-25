İtalyan mafyasının ‘son baba’sı öldü

İtalya’da uzun yıllar arandıktan sonra ocakta yakalanan ‘son mafya babası’ Matteo Messina Denaro, bu sabah hayatını kaybetti.

Matteo Messina Denaro (sağda) 1993’ten beri kaçaktı. (Fotoğraf: Reuters / Arşiv)

Denaro ülkenin güneyindeki Sicilya Adası’nda faaliyet gösteren ‘Cosa Nostra’ isimli mafya grubunun ‘büyük patron’u ve bazı katliamların planlayıcısı olarak biliniyordu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre mafya lideri, kolon kanseri tedavisi gördüğü L’Aquila kentindeki cezaevi hastanesinde öldü.

Denaro, yıllarca firari olarak yaşadıktan sonra 16 Ocak’ta ülkenin güneyindeki Palermo kentinde tedavisi için gittiği özel bir klinikte teknik takip sonucunda yakalanmıştı.

Matteo Messina Denaro’nun yakalanması ülkede geniş yankı yaratmıştı.

‘Geri döndürülemez şekilde’ komaya girmişti

Denaro yakalandıktan sonra kanser tedavisi gördüğü için bünyesinde tam teşekküllü hastane olan L’Aquila’daki yüksek güvenlikli cezaevine konulmuş ve burada sorgulanmaya başlamıştı.

Denaro’nun sorgulamalarında, adaletle işbirliği yapmadığı da ifade edilmişti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Denaro’nun geçen hafta sonu ‘geri döndürülemez şekilde komaya girdiği’ basına yansımıştı.

Denaro’nun, mafyaya karşı mücadeleleriyle ülkede sembol haline gelen ancak 1992’de mafyanın hedefi olmaktan kurtulamayan ünlü yargıçlar Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino’ya yönelik suikastların yanı sıra mafyanın 1993’te gerçekleştirdiği Milano, Floransa ve Roma’daki bombalı saldırılar dahil son 30 yılın geniş çaplı suç olaylarında sorumluluğu olduğu belirtiliyordu.