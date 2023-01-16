İtalyan mafyasının son ‘babası’ yakalandı

İtalya’nın en çok aranan suçlusu mafya babası Matteo Messina Denaro, 30 yıl sonra Sicilya’da yakalandı.

Matteo Messina Denaro (sağda) 1993’ten beri kaçaktı. Fotoğraf: Reuters

Ünlü Cosa Nostra mafyasının patronu olduğu iddia edilen Messina Denaro’nun Sicilya’nın başkenti Palermo’daki özel bir klinikte gözaltına alındığı bildirildi.

BBC’nin aktardığına göre, İtalyan basını, bu sabah saatlerinde yakalanan Denaro’nun, İtalya’nın askeri kolluk teşkilatı Carabinieri tarafından açıklanmayan bir yere götürüldü. İddiaya göre Denaro yakalandığı kilinkte tedavi görüyordu.

Çok sayıda cinayet

Operasyona 100’den fazla silahlı kuvvet katıldı.

Messina Denaro, 2002 yılında çok sayıda cinayetten yargılandı ve gıyabında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Bunlar arasında 1992’de mafya karşıtı savcılar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino’nun öldürülmesi, 1993’te Milano, Floransa ve Roma’daki ölümcül bombalı saldırılar ve devlet tanığı olan bir mafyanın 11 yaşındaki oğlunun kaçırılması, işkence edilmesi ve öldürülmesi yer alıyor.

30 yıldır kaçaktı

Messina Denaro’nun 1993’ten beri kaçak olmasına rağmen, astlarına emirler vererek faaliyetlerini sürdüğü düşünülüyordu. İddiaya göre, Cosa Nostra organize suç örgütü için şantaj, yasadışı atık boşaltma, kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığını gibi işleri yürütüyordu.

İtalyan yetkililer Messina Denaro’ya en yakın kişileri takip ederek mafya babasını yakalamaya çalışıyordu. Bu çalışmalar sırasında 2013 yılında kız kardeşi Patrizia ve diğer birkaç arkadaşı tutuklanmıştı. Polis ayrıca Messina Denaro ile bağlantılı değerli işletmelere el koymuştu.

Farklı siyasi görüşler alkışladı

İtalya’da Messina Denaro’nun yakalanması büyük heyecanla karşılandı. Farklı görüşlerden siyasi partiler ve halk silahlı kuvvetlere övgüler yağdırdı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, silahlı kuvvetlere ‘mafya suç örgütünün en önemli üyesini’ tutuklama çalışmaları için teşekkür ederek, ‘Bu, devlet için büyük bir zaferdir’ dedi.