İtalya’da bir turist, katedralin merdivenlerinde çıplak fotoğraf çekimi yaptı

İtalya’nın Amalfi Sahili’nde bir katedralin merdivenlerinde çıplak fotoğraf çekimi yapan üç turist ‘kamusal alanda müstehcen davranışlarda bulunmakla‘ suçlanıyor.

Görsel: Positano News

CNN’in haberine göre, yerel medya tarafından yayımlanan videoda, Amalfi Katedrali’nin merdivenlerinin tepesinde duran bir kadın, üzerini örtmek için tuttuğu uzun bir kırmızı parçayla görüntülendi.

Geçtiğimiz yaz, İtalya’da bu tip olaylar sık sık yaşandı. Roma’nın bir turist İspanyol Merdivenleri’nde araba sürdü, Venedik’teki iki kişi Büyük Kanal’da sörf yaptı, Vatikan’da bazı heykeller parçalandı, Çek bir turist savaş anıtında üstsüz güneşlendi.

Tüm bunlar halkın ve medyanın tepkisini çekti.

Şimdi de Amalfi Sahili’ndeki katedralin önünde bir kadın, merdivenlerde doğaçlama çıplak fotoğraf çekimi yaparken yakalandı.

Pazartesi sabahı saat 07.30’da sularında kadın, İstanbul’da 1067’de yapılan katedral kapılarının önünde, üzerinde sadece kırmızı bir kumaş parçasıyla poz verirken şaşkın halkın objektifine yakalandı.

Amalfi polisinden bir temsilci, bir erkek fotoğrafçı ve bir asistan da dahil olmak üzere ziyaretçilerin Britanyalı olduğunu ve ‘kamusal bir yerde müstehcen eylemler’ nedeniyle savcılığa sevk edildiğini söyledi.

Amalfi’de yaşayan ve Ciao Amalfi blogunda yazan sanat tarihçisi ve yazar Laura Thayer, çekimin yapıldığı yer nedeniyle özellikle cemaate rahatsızlık verdiğini söyledi.

Yapımı 9’uncu yüzyıla dayanan katedral, kalıntılarının 1206’dan beri orada tutulduğu söylenen havari Aziz Andrew’a adanmış ve Amalfi’nin en parlak döneminde Cenova, Venedik ve Pisa’daki örneklerine bir rakip olarak inşa edilmiş.