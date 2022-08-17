Venedik belediye başkanı: Büyük Kanal’da sörf yapan iki aptalı bulun

İtalya’nın en çok turist çeken kenti Venedik’te belediye başkanı Büyük Kanal’da jetfoiler’larla (motorlu sörf tahtası) sörf yapan iki aptalın peşinde.

Görüntüler: Twitter

İki genç adamın gondolların yanından sörf üzerinden hızla geçtiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Belediye başkanı Luigi Brugnaro Twitter hesabından videolardan birini paylaşarak şunları yazdı: “Şehrimizinle dalga geçen iki aptal bunlar. Herkesten bunların kim olduğunu bularak cezalandırmak için yardım istiyorum.”

Başkan Brugnaro nerede olduklarını bulana yemek ısmarlamayı teklif etti.

Venedik zaman zaman nüfusunun da üzerine çıkan ziyaretçilerden şikayetçi. Son olarak 6 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere kenti günübirlik seyahat etmek isteyenler önden rezervasyon yapma ve giriş ücreti ödeme şartı getirmişti.