İspanyol Merdivenleri’nden elektrikli scooter’la indiler, 25 bin avroluk zarar verdiler

İtalya’nın başkenti Roma’daki tarihi ‘İspanyol Merdivenleri’nden elektrikli scooter’la inen ABD’li iki turist 25 bin avroluk (459 bin 465 lira) zarara neden oldu.

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Geçen cuma gününün ilk saatlerinde, 28 yaşındaki bir kadın elektrikli scooter’la aşağı inerken oradan geçen bir kişi tarafından görüntülendi. Ondan kısa bir süre önce aynı şekilde aşağı indiği belirtilen 29 yaşındaki erkek arkadaşı polis tarafından yakalandı. Para cezası verilen ikilinin, 2015 yılında 1,5 milyon avroya restore edilen, Unesco’nun dünya mirası listesinde yer alan merdivenlere gitmeleri yasaklandı.

Geçen ay Suudi Arabistanlı bir turist Maserati’yle 18’inci yüzyılda yapılan mermer basamaklardan inmiş, zarara neden olmuştu. İspanyol Merdivenleri’nde oturmak 2018 yılında yasaklanmıştı.

Nisan ayında iki Hollandalı turiste ‘Aşk Çeşmesi’ olarak da tanınan Trevi Çeşmesi’ne girdikleri için 1000 avro ceza kesilmişti. Yine nisanda Roma’yı dronla görüntüleyen ve Venedik Sarayı Ulusal Müze’nin çatısına düşüren Arjantinli bir turist ‘uçuşa yasak bölgeyi delmek’le suçlanmıştı.