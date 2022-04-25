Roma’yı drone’la görüntülerken ‘uçuşa yasak bölgeyi delen’ turiste soruşturma

İtalya’nın başkenti Roma’ya giden Arjantinli bir turist, kentteki ‘uçuşa yasak bölgeyi’ delmekle suçlanıyor.

Fotoğraf: tripadvisor.com

Adı açıklanmayan 39 yaşındaki turist, drone’la kenti havadan görüntülemek istedi. Ancak bu izne tabii. Drone’la görüntü almak isteyenlerin ulusal sivil havacılık dairesi Enac’tan izin alması ve kaydının tutulması gerekiyor. Söz konusu turist izin almadı ve Venedik Meydanı üzerinde drone’u uçururken Venedik Sarayı Ulusal Müze’nin çatısına düşürünce yakayı ele verdi.

İtalyan diktatör Benito Mussolini’nin en meşhur konuşmalarından birini yaptığı yapının çatısına düşen drone güvenlik görevlileri tarafından bulundu ve polise teslim edildi. Turist hakkında soruşturma açıldı.

Turistler Roma’daki ve diğer bölgelerdeki uçuşa yasak bölge kuralını sıklıkla deliyor. Geçen hafta iki Meksikalı Pisa’daki Pisa Kulesi’nin üzerine drone düşürdü.

Geçen yıl temmuz ayında 61 yaşındaki bir adam, Roma’nın üzerinde 2 bin metre yükseklikte drone uçurunca ‘toplu ulaşım güvenliğini tehdit etmek’le suçlanmıştı.

Turistlerin ‘drone kazaları’nda şimdiye kadar herhangi bir tarihi yapı zarar görmedi. Bu ihlallere 516 avrodan 64 bin avroya kadar (8 bin 184 liradan 1 milyon 15 bin liraya kadar) kadar ceza verilebiliyor. Ancak şimdiye kadar ceza alan olmadı.