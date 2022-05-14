Maserati’yle tarihi İspanyol Merdivenleri’nden indi

İtalya’daki tarihi İspanyol Merdivenleri’nden Maserati’yle inen adam kültürel mirasa zarar vermekle suçlanıyor.

Fotoğraflar: CNN

Polisin verdiği bilgiye göre Suudi uyruklu olduğu belirtilen 37 yaşındaki adam başkent Roma’daki İspanyol Merdiveleri’nden salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısında Maserati’yle indi.

Merdivenlerin 16 ve 29’uncu basamaklarında kırıklar olduğu belirtildi. Ayrıca bazı küçük çatlaklar tespit edildi.

Kiralık olduğu anlaşılan aracın kiralandığı şirketin havalanındaki güvenlik görüntülerini izleyen polis kimliğini tespit edilen turiste kültürel miras ve anıtlara zarar verme suçlamasını yöneltiyor.

1700’lü yıllardan kalma İspanyol Merdivenleri, Roma’nın en ünlü anıtları arasındadır. Adlarını, aşağıdaki meydanda bulunan İspanyol büyükelçiliğiden alıyor.

2015 yılında, merdivenler, Bulgari’nin sponsorluğunda 1,5 milyon avroya mal olan iki yıllık bir restorasyondan geçti.