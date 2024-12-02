İstanbul'daki sahte döviz operasyonunda üç kişi tutuklandı

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki operasyonda polis, yaklaşık 3 milyon liralık sahte döviz ele geçirdi. Üç kişi tutuklandı.

Fotoğraflar: AA

27 Kasım’da yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı’daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurmuştu.

Bazı döviz büroları para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri asmıştı. 100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte “Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır” denmişti.

İstanbul başsavcılığı iddiaları araştırmak amacıyla re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmıştı.

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehti Şeren, piyasadaki sahte dolar iddialarına ilişkin şöyle konuşmuştu: “Aslında olmayan bir sahte parayı konuşuyoruz.”

İstanbul’da polis, ihbar üzerine 29 Kasım’da Bağcılar’daki bir otel odasına operasyon düzenledi.

Aramada 25 bin sahte dolar (yaklaşık 868 bin lira) ve 58 bin sahte avro (yaklaşık 2 milyon 117 bin lira) ele geçirildi. AA’nın yayınladığı görüntülere göre polis, odada iki adet para sayma makinesi de buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler Reşat İ, Uzan S. ve Fatih T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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