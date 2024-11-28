Sahte dolar krizi: Merkez Bankası ve TBB mücadele için 'hassasiyetle çalışıyor'

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Merkez Bankası (MB) sahte döviz banknotlarına ilişkin açıklama yaptı.

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TBB’nin son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığı haberleriyle ilgili şunu dedi:

“Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır.

Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır.”

MB’nin açıklaması şöyle:

“Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla bankamıza gönderilmiştir.

Söz konusu sahte efektiflere dair bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen TBB ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile paylaşılmıştır.

Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.”