ATM'lere 46 bin sahte dolar yatıran dört kişi tutuklandı

Adana merkezli üç ildeki sahte dolar operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden dördü tutuklandı. Şüphelilerin ATM’lere 45 bin 800 sahte dolar yatırdığı belirlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki iki özel bankadan birinin ATM’lerine sahte 100 dolarlık 423 banknot, diğer bankanın ATM’lerine de sahte 100 dolarlık 35 banknot yatırıldığı ihbarını aldı.

İhbar üzerine polis Adana, Hatay ve Mersin’de çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde elebaşı oldukları iddia edilen A.Ö, F.K, S.B. ve R.S’nin de aralarında yer aldığı 15 şüpheli yakalandı.

Ekipler adreslerde sahte 100 dolarlık 183 banknot, 1 dolarlık 256 banknot, 5 liralık 36 banknotla ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ele geçirdi.

Şapka, gözlük ve maske takmışlar

Şüphelilerin ATM’lere para yatırırken tanınmamak için şapka, güneş gözlüğü ve maske taktıkları tespit edildi.

Ayrıca kişilerin sahte dolarları başkalarına ait banka hesaplarını kullanarak ATM’lere yatırdığı ve daha sonra Türk lirasına çevirip başkalarının hesaplarına aktardıkları saptandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üçü savcılıkça ifadelerinin ardından salıverildi.

A.Ö, F.K, S.B. ve R.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, sekiz kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.